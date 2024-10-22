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При каком условии Украина станет обсуждать завершение войны

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Украина готова к рассмотрению вариантов разрешения полномасштабной войны в контексте формулы мира, однако исключительно при условии уважения территориальной целостности Украины и соблюдения международного права, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В колонке для финской газеты Hufvudstadsbladet Ермак уточнил, что Украина не может принять какие-либо изменения, угрожающие ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству украинского народа, будучи жертвой агрессии России. По словам Ермака, Россия должна понести ответственность, в частности, за экоцид, «чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем».

Глава ОП отметил, что Украина готова согласовать мирные рамки в ходе второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому он призывает союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

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