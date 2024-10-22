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Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

видео, haqqin.az из Тбилиси
Отдел информации
04:47 2188

Накануне знаменательных парламентских выборов в Грузии журналист Эйнулла Фатуллаев вместе со съемочной группой haqqin.az начал работу в Тбилиси. Выборы, которые состоятся 26 октября, предопределят историческое развитие Грузии, как и всего региона на ближайшую перспективу.

А тем временем в Тбилиси царят политическая напряженность и ожидания острой борьбы за власть. За считанные дни до выборов, как власть, так и оппозиция заявляют о своей безусловной и безоговорочной победе, не допуская другой альтернативы.

Начиная с сегодняшнего дня, haqqin.az начинает освещение важных событий, публикацию видеоматериалов и репортажей из Тбилиси.

Представляем вниманию читателей и зрителей беседу Эйнуллы Фатуллаева с одним из лидеров грузинской оппозиции, партии Михаила Саакашвили – Единого национального движения, известным олигархом и депутатом парламента Кобой Накопией.

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