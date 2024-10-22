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Трампу нужны «генералы как у Гитлера»

08:59 613

Экс-президент США Дональд Трамп, кандидат на высший государственный пост, заявлял, что ему нужны в полной мере лояльные генералы, как те, «которые были у Гитлера», утверждается в статье, опубликованной в журнале The Atlantic.

По словам двух его источников, в одной из бесед в Белом доме Трамп сказал: «Мне нужны такие генералы, какие были у Гитлера». «Люди, которые были в полной меры верны ему, исполняли его приказы», - якобы заявлял тогда республиканец.

Издание приводит слова бывшего главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли. По его словам, Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.

Представитель Трампа отрицает, что бывший президент говорил подобное.

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