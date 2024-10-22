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А Байден предложил «закрыть» Трампа

09:05 625

Президент США Джо Байден призвал «политически посадить» кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.

Байден сделал это заявление во время посещения предвыборного штаба Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир.

«Мы должны посадить его за решетку, — сказал Байден. — Политически посадить его. Закрыть его. Вот, что мы должны сделать».

Байден считает, что благодаря постановлению Верховного суда об иммунитете Трамп уверен в праве «если возникнет необходимость, фактически устранить, физически устранить, застрелить, убить того, кто, по его мнению, представляет для него угрозу». «Я знаю, это звучит странно. Кажется, что, если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили», — добавил он.

Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, по самым тяжелым из них ему грозит 20 лет заключения. Его подозревают в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, в подлоге финансовой документации (или «дело Сторми Дэниелс»), в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. Трамп называл претензии следователей попыткой Демократической партии избавиться от него. В июле Верховный суд США решил, что политик обладает иммунитетом от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока.

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