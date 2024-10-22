А Байден предложил «закрыть» Трампа
Президент США Джо Байден призвал «политически посадить» кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.
Байден сделал это заявление во время посещения предвыборного штаба Демократической партии в штате Нью-Гэмпшир.
«Мы должны посадить его за решетку, — сказал Байден. — Политически посадить его. Закрыть его. Вот, что мы должны сделать».
Байден считает, что благодаря постановлению Верховного суда об иммунитете Трамп уверен в праве «если возникнет необходимость, фактически устранить, физически устранить, застрелить, убить того, кто, по его мнению, представляет для него угрозу». «Я знаю, это звучит странно. Кажется, что, если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили», — добавил он.
Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, по самым тяжелым из них ему грозит 20 лет заключения. Его подозревают в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, в подлоге финансовой документации (или «дело Сторми Дэниелс»), в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить итоги выборов в 2020 году. Трамп называл претензии следователей попыткой Демократической партии избавиться от него. В июле Верховный суд США решил, что политик обладает иммунитетом от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока.