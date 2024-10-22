США «обеспокоены»: Россия «вновь попытается помешать» молдаванам

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Россия «может попытаться вмешаться» в ход второго тура президентских выборов в Молдове.

«В преддверии второго тура президентских выборов в Молдавии, который состоится 3 ноября, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены» тем, что Россия «вновь попытается помешать» молдаванам реализовать суверенное право выбирать лидеров, утверждает Блинкен в заявлении, распространенном Госдепом.

Он сообщил, что США «продолжат поддерживать» усилия Молдовы «по обеспечению заслуживающего доверия, прозрачного и демократического процесса 3 ноября».

Москва отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, заявляла в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.