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США «обеспокоены»: Россия «вновь попытается помешать» молдаванам

09:12 424

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что Россия «может попытаться вмешаться» в ход второго тура президентских выборов в Молдове.

«В преддверии второго тура президентских выборов в Молдавии, который состоится 3 ноября, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены» тем, что Россия «вновь попытается помешать» молдаванам реализовать суверенное право выбирать лидеров, утверждает Блинкен в заявлении, распространенном Госдепом.

Он сообщил, что США «продолжат поддерживать» усилия Молдовы «по обеспечению заслуживающего доверия, прозрачного и демократического процесса 3 ноября».

Москва отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Молдовы, заявляла в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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