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Российские войска продвигаются в Донбассе

09:25 677

Российские войска еще немного продвинулись в двух местах на северном участке фронта, а также в окрестностях Селидова и Курахова в Донбассе. Это следует из обновленной карты линии фронта  украинского проекта DeepState.

Согласно данным DeepState, на севере россияне захватили маленькое село Новосадовое, а также продвинулись в населенному пункту Кругляковка на берегу реки Оскол.

DeepState также фиксирует небольшое продвижение россиян южнее Селидова на Покровском направлении и с двух сторон от Курахова в южной части фронта в Донецкой области, в том числе в направлении Богоявленки, в сторону которой отступили украинские части после того, как в начале октября оставили Угледар.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников написал, что россияне контролирует уже около двух километров берега Оскола. Кроме того, по его сведениям, россияне продвинулись еще примерно на 500 метров в восточной части Селидова.

Селидово расположено в 13 км от города Покровск, россияне штурмуют его в лоб с востока и пытаются охватить с севера и юга, чтобы, как полагают военные блогеры, уже после этого начать наступление на Покровск — важный для ВСУ логистический узел.

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