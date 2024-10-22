Зеленский назвал первый шаг к завершению войны

Отказ России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры друг друга может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

«Может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал Зеленский.

По его словам, договоренности с Россией об отказе от ударов по энергетике, а также торговым судам в Черном море могли бы стать сигналом о том, что Москва готова к завершению войны. Однако, по его словам, открытость России к переговорам на данный момент «зависит, прежде всего, от [результата] выборов в США».