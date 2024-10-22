USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

В Баку убили бывшего актера Русского драмтеатра и его супругу

10:10 3545

Ночью 22 октября в Насиминском районе Баку были убиты 85-летний Иосиф Ткач и его супруга Людмила Ткач (1944 г.р.).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления Ислама Хадыева (1973 г.р.). Ведется расследование.

Иосиф Ткач долгое время был актером Русского драматического театра. Его супруга Людмила долгие годы занималась педагогической деятельностью и в 2015 году распоряжением президента Азербайджана была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».

Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
12:20 220
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2306
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 10696
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8265
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 6707
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 5320
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 3693
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5326
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 25279
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 3374
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 2625

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
12:20 220
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2306
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 10696
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8265
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 6707
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 5320
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 3693
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5326
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 25279
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 3374
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 2625
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться