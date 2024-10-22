В Баку убили бывшего актера Русского драмтеатра и его супругу

Ночью 22 октября в Насиминском районе Баку были убиты 85-летний Иосиф Ткач и его супруга Людмила Ткач (1944 г.р.).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления Ислама Хадыева (1973 г.р.). Ведется расследование.

Иосиф Ткач долгое время был актером Русского драматического театра. Его супруга Людмила долгие годы занималась педагогической деятельностью и в 2015 году распоряжением президента Азербайджана была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».