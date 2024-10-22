Партия Пашиняна в одиночку ратифицировала документ о делимитации с Азербайджаном
10:31 1669
Нацсобрание Армении ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.
В голосовании участвовали только депутаты от правящей партии «Гражданский договор», оппозиция его бойкотировала.
Ранее сообщалось, что Комитет по внешним связям парламента Армении начал процесс ратификации регламента по пограничным переговорам с Азербайджаном, подписанного 30 августа этого года вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!