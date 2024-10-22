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Партия Пашиняна в одиночку ратифицировала документ о делимитации с Азербайджаном

10:31 1669

Нацсобрание Армении ратифицировало положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

В голосовании участвовали только депутаты от правящей партии «Гражданский договор», оппозиция его бойкотировала.

Ранее сообщалось, что Комитет по внешним связям парламента Армении начал процесс ратификации регламента по пограничным переговорам с Азербайджаном, подписанного 30 августа этого года вице-премьерами Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым.

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