Глава украинской разведки о соглашении России и Северной Кореи

Северная Корея отправила своих людей и оружие в РФ в обмен на российские деньги и технологии, что предусмотрено секретными положениями договора о взаимопомощи, который Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне в июне 2024 года, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, которого цитирует The Economist.

По его словам, КНДР не жертвует своих людей или оружие России из благотворительности. Россия помогает Северной Корее обходить санкции и «укреплять» ее ядерный потенциал. В частности, Москва, по его словам, передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет. Независимого подтверждения этого заявления нет, говорится в материале.

Глава ГУР добавил, что прибытие первых северокорейских войск на Курское направление фронта украинская разведка ожидает 23 октября.