Украина потеряла 10 миллионов человек

С начала полномасштабного российского вторжения население Украины сократилось на 10 миллионов человек, или примерно на четверть, согласно данным ООН.

Это произошло из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне.

Глава Фонда народонаселения ООН в Восточной Европе Флоренс Бауэр сказала, что вторжение в феврале 2022 года ухудшило и без того сложную демографическую ситуацию.

«Рождаемость резко упала и в настоящее время составляет около одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире», — сказала она. Для поддержания стабильной численности населения необходим уровень рождаемости в 2,1 ребенка на женщину.

По словам представительницы ООН, немедленное влияние ощутили на себе регионы, почти обезлюдевшие из-за войны, деревни, в которых остались только старики.

Наибольшая доля сокращения населения Украины приходится на беженцев - 6,7 млн украинцев живут за границей, в основном в Европе. Гибель людей на войне тоже повлияла на демографическую ситуацию.