Турция оставила Россию без товаров военного назначения

Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для российской военной сферы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортировать в Россию партии так называемых «боевых товаров», хотя прежде проблем не возникало. Речь идет в том числе о микрочипах и системах дистанционного управления, поскольку они могут использоваться в оружейных системах.

Изменения произошли после того, как США предупредили Турцию о возможных последствиях, выяснило издание. Турецкие власти не стали публично объявлять о введении торговых ограничений исходя из «политической деликатности», пояснили собеседники FT. Ранее стало невозможно отправить из Турции в Россию товары этих же категорий европейского происхождения.