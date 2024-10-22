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Как Армения зарабатывает на войне в Украине

Euronews
11:43 916

Армения наживается за счет войны в Украине, помогая Российской Федерации обходить западные санкции, говорится в статье, опубликованной на сайте Euronews.

В статье отмечается, что Армения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стала важным инструментом Москвы в обходе санкций, занимаясь в том числе реэкспортом российских драгоценных камней и золота.

«В 2023 году Армения экспортировала 4,5 миллиона карат алмазов, что в 30 раз больше, чем было добыто в самой республике», - отмечает телеканал.

Автор статьи отмечает, что Армения помогла значительно смягчить негативные последствия западных санкций для России, и сложившаяся геополитическая ситуация, в которой Ереван экономически подыгрывает Москве, подрывает глобальную стабильность.

Издание также отмечает, что экономический рост Армении, стимулируемый ростом торговли с Россией, косвенно субсидируется войной в Украине.

«При этом на дипломатической арене премьер-министр Армении Никол Пашинян стремится показательно дистанцировать свою страну от России, особенно после начала российско-украинского конфликта.

Становится все труднее определить, являются ли дипломатические усилия Армении действительно искренними или это оппортунистические маневры, направленные на извлечение выгоды из глобальной нестабильности, особенно в контексте продолжающейся войны», - говорится в статье.

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