USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Новость дня
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды

Агасян скончалась в Ханкенди

заявление Минздрава
12:10 694

Жительница Ханкенди Вера Агасян (1954 г.р.) скончалась 20 октября примерно в 9-10 утра.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности вследствие тромбоза легочной артерии.

Также отмечается, что специалисты Минздрава ранее проводили медицинский осмотр Веры Агасян, ей была оказана необходимая социальная помощь.

Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
12:20 241
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2311
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 10706
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8269
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 6716
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 5321
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 3697
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5330
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 25282
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 3378
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 2628

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
12:20 241
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2311
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 10706
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8269
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
Баку раскритиковал еврокомиссара Шмита: «Не имеете морального права…»
00:48 6716
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью?
Ожидается, что индийская разведка внедрится в Армению. С какой целью? все еще актуально
22 октября 2024, 18:36 5321
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы
Армия Израиля объявила о ликвидации преемника Насраллы теперь официально
00:28 3697
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5330
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды
Почти «вселенский потоп» в Баку: тела утопленников извлечены из воды все еще актуально
22 октября 2024, 16:26 25282
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
Президент Грузии: «Иванишвили боится и подчиняется России»
22 октября 2024, 23:48 3378
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине
Производители и покупатели нефти столкнулись. Азербайджан где-то посередине наш комментарий
22 октября 2024, 23:46 2628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться