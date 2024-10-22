Агасян скончалась в Ханкенди
12:10 694
Жительница Ханкенди Вера Агасян (1954 г.р.) скончалась 20 октября примерно в 9-10 утра.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина скончалась от острой легочно-сердечной недостаточности вследствие тромбоза легочной артерии.
Также отмечается, что специалисты Минздрава ранее проводили медицинский осмотр Веры Агасян, ей была оказана необходимая социальная помощь.
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