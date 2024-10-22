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После Эльмана Пашаева задержали и Фаика Гасанова

12:19 306

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева в Донецке задержали его сослуживца Фаика Гасанова, который, предположительно, являлся ключевым звеном в махинациях юриста, пишут российские СМИ.

Предположительно, экс-адвокат через подельника предлагал заключенным, поехавшим на войну в Украине, за деньги отсидеться в тылу.

«По данным источников из 95-го стрелкового полка, Гасанов считается «правой рукой» командира Виктора Москаленко и земляком Пашаева.

Следствие подозревает, что через Гасанова проходили крупные суммы денег, которые Пашаев получал за свои незаконные схемы. Предполагается, что экс-адвокат предлагал заключенным, отправленным в зону боевых действий, за определенную плату отсидеться в тылу, избегая участия в боевых действиях», - говорится в публикации.

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