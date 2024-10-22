Ильхам Алиев прилетел в Казань на саммит БРИКС
12:20 245
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл 23 октября с визитом в Казань для участия в саммите БРИКС.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, самолет президента Азербайджана при посадке в международном аэропорту Казани сопровождали военные вертолеты.
В аэропорту в честь президента Азербайджана выстроился почетный караул. Ильхама Алиева приветствовал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
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