Volvo Азербайджан полностью поддерживает миссию COP29!

Если мы делим одну планету, то и заботиться о ней мы должны вместе! Именно под этим девизом самая передовая шведская компания Volvo Cars начала строить свою промышленную стратегию еще много лет назад.

Volvo на всех промышленных этапах принимала во внимание важность миссии Конференции ООН по изменению климата (COP29), проведение которой ожидается в столице в ближайшее время. Представители передовой автомобильной компании в числе своих целей выбрали минимизацию выбросов CO2, которые считаются опасными для окружающей среды и климата, а также быстрое наращивание количества производимых электромобилей. Верно, изменение климата – это глобальная проблема, приближающая конец света, и одним из основных источников этой проблемы является автомобильная промышленность, которая инициирует выбросы CO2. Придерживаясь именно такого подхода, автомобильная промышленность Volvo ускорила производство "умных" автомобилей, стремясь к 2030 году перейти на производство частично и полностью электрических автомобилей в модельном ряду во избежание загрязнения атмосферы.

В настоящее время Volvo поддерживает защиту окружающей среды, сокращая выбросы CO2 на долю каждого автомобиля на 40% по сравнению с 2018 годом. Компания стремится повысить этот показатель до 70-75% к 2030 году.

Представители Volvo, поставляя "смарт" автомобили, подтвердили свое дружеское отношение к окружающей среде не только на бумаге, но и производимыми электрическими моделями. Производство бензиновых и дизельных автомобилей, называемых одной из причин происходящих в мире климатических изменений, вскоре превратится для Volvo в историю. Поддерживая цели COP29, компания некоторое время назад представила небольшой полностью электрический внедорожник. Модель Volvo EX30 - один из первых шагов в политике Volvo в отношении полностью электрических автомобилей. До 2030 года компания планирует увеличить количество подобных образцов и производить совершенные автомобили, способные конкурировать друг с другом. Отметим, что автомобиль EX30 имеет самый низкий углеродный след из когда-либо предложенных Volvo.

Автомобильная политика Volvo Cars полностью осознает надвигающуюся на мир угрозу изменения климата и для преодоления этой угрозы не ограничивается только производством электромобилей. Так, компания, присоединившись к коалиции First Movers Coalition, созданной Всемирным экономическим форумом, наладила сотрудничество с компаниями, минимизировавших процент выбросов углерода в существующей отрасли. Сотрудничество со шведской компанией SSAB, производящей сталь с низким уровнем выбросов, является примером такого здорового шага, нацеленного на будущее. Цели COP29 – это продуманный шаг во имя здорового будущего, интересующего не только крупные компании, но и самых простых граждан по всему миру. Индустрия Volvo также выполняет задачи, выпавшие на ее долю в этом направлении. Компания не только противостоит мировому изменению климата и загрязнению окружающей среды с помощью новых "умных" технологических решений, она представляет совершенно новую модель автомобиля, полностью и всесторонне обновленную, далекую от традиционных подходов, которая удовлетворит потребителя в полном смысле этого слова.

В сентябре Volvo Cars представила новый полностью электрический внедорожник премиум-класса EX90. Модель EX90 – это новый флагман бренда Volvo; автомобиль, который устанавливает новые стандарты безопасности, долговечности и ориентированных на человека технологий, которые делают жизнь людей проще и утонченнее.

Таким образом, Volvo Cars предпринимает важные шаги во имя чистой планеты, поддерживает цели COP29 и производит отличные от других, привлекательные автомобили.

Каждый, кто водит машину, – это потребитель. Каждый потребитель должен сделать шаг во имя здорового будущего, чистой окружающей среды и чистого климата. Даже не заходя слишком далеко, этот шаг начинается с автомобиля, в который мы садимся. Вы также можете внести свой вклад в эту миссию, выбрав новые полностью электрические автомобили Volvo, которые поддерживают миссию COP29.

Для информации отметим, что официальным дилером автомобилей Volvo в Азербайджане является компания Aral Auto LLC. На выбранные вами модели Volvo предоставляется гарантия сроком на 3 года и без ограничения пробега.

Подробнее:

Адрес: пр. Бабека, 61 C

Контактный номер: +994 12 570-11-77

www.volvocars.com/az