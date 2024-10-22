Израиль от души отстрелялся по «Хезболле»

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по производственным объектам и складам оружия радикальной шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута.

«Ночью ВВС Израиля нанесли удары на основе разведданных по складам оружия, производственным объектам и командным центрам террористической организации «Хезболла», которые находились посреди гражданской инфраструктуры в районе Дахия - ключевом оплоте террористов «Хезболлы» в Бейруте», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

«Перед ударами были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременное оповещение населения в этом районе», - отметили военные.