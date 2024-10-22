Делегация ЗАО AzerGold в очередной раз посетила участок Соглашения «Кедабек»

Делегация ЗАО AzerGold в рамках исполнения своих полномочий по соглашению c R.V. Investment Group Services, LLC в очередной раз посетила участок Соглашения "Кедабек". Председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов и члены рабочей группы, созданной при ЗАО, в том числе и другие уполномоченные лица, первыми осмотрели хранилища влажных отходов и другие объекты инфраструктуры, расположенные вблизи села Сёюдлю Кедабекского района.

Делегация была подробно проинформирована о процессе строительства опорной дамбы с целью обеспечения устойчивости хранилища влажных отходов участка Соглашения "Кедабек". Было отмечено, что в результате мер оперативной поддержки, реализуемых ЗАО AzerGold, после согласования проектной документации на строительство с соответствующими государственными органами и получения разрешительной документации строительно-монтажные работы, начавшиеся в августе, планируется завершить в ноябре текущего года. Были даны соответствующие поручения и рекомендации относительно хода проекта.

Позже cостоялось встреча в расширенном составе между представителями ЗАО AzerGold и Azerbaijan International Mining Company Limited (AIMС), оператора по горнодобывающим проектам компании R.V. Investment Group Services, LLC. На встрече была обсуждена работа, проделанная после передачи ЗАО AzerGold партнерских полномочий по соглашению.

Председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов отметил, что в ходе выполнения горнорудных операций на договорных участках были приняты необходимые меры для организации деятельности в соответствии с требованиями Соглашения, местными и международными стандартами. Было отмечено, что в настоящее время ведется интенсивная работа по совершенствованию деятельности иностранной компании, приведению некоторых процессов в соответствие с законодательством, повышению качества бизнес-операций, а также оказанию поддержки краткосрочной организации добычи на медно-молибденовом месторождении "Демирли", расположенном на территории Агдеринского района. Председатель правления отметил важные шаги и ожидания, которые необходимо предпринять для дальнейшего совершенствования сотрудничества, дал поручения и рекомендации по своевременному и правильному выполнению следующих шагов.