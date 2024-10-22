Министр Шахбазов рассказал в Китае о зеленых энергокоридорах

В своем выступлении министр энергетики подчеркнул, что «Один пояс - один путь» – мудрая инициатива, которая формирует современный геоэкономический ландшафт Евразии». Он отметил важную роль Азербайджана в этом проекте благодаря своей позиции транзитного центра между Европой и Азией, транспортным и энергетическим коридорам. Парвиз Шахбазов рассказал о стратегическом курсе Азербайджана, который в настоящее время укрепляет кратчайший путь из Китая в Европу – Срединный коридор.

Министр отметил, что лидеры Азербайджана и Китая, приняв совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, подняли отношения на совершенно новый уровень: «Декларация, являющаяся вершиной азербайджано-китайских отношений, открывает широкие возможности для развития энергетического партнерства в современном поясе Шелкового пути. Азербайджано-китайское партнерство, объединяющее большие возможности и опыт в области зеленой энергии, имеет важное значение в направлениях «Пояс и путь», устойчивого развития, реагирования на глобальные климатические и энергетические вызовы».

Было отмечено, что китайские компании участвуют в обеспечении зеленых технологий станций и создании мощностей солнечной энергии на первом этапе развития «Зеленой энергии» Азербайджана до 2027 года. В частности, было подчеркнуто строительство в настоящее время двух солнечных электростанций мощностью 160 МВт в рамках Меморандума о взаимопонимании с компанией Energy China о реализации проектов возобновляемой энергетики мощностью 2 ГВт, участие китайских компаний в тендере по проекту СЭС «Гобустан» мощностью 100 МВт, а также планы сотрудничества с компаниями China Datang, TBEA и Power China.

Министр Шахбазов указал на важность данного сотрудничества в аспекте «коридоров зеленой энергии», локомотивом осуществления которого является Азербайджан в рамках следующего этапа возобновляемых источников энергии к 2030 году. Министр сказал, что коридоры зеленой энергии «Каспий - Черное море - Европа», «Азербайджан – Турция - Европа», а также «Центральная Азия – Азербайджан – Европа», соединяющие энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана и связанные с энергетическим коридором Европа-Каспий, имеют перспективы для обеспечения передачи в общей сложности около 10 ГВт энергии между Азией и Европой. «Сотрудничество по этим коридорам, которые поддерживают создание более интегрированных региональных рынков электроэнергии, может способствовать достижению Китаем цели «углеродной нейтральности» и диверсификации поставок энергии за счет импорта зеленой энергии из Центральной Азии и Азербайджана. Благодаря сотрудничеству, направленному на инвестиции и развитие проектов «Зеленой энергии» на море, расширению электросетей, строительству линий электропередач, системе хранения энергии и технологий возобновляемых источников энергии Китай имеет широкие возможности для участия в этих коридорах», – отметил министр.

Он также коснулся энергетических инициатив председательства COP29 и призвал Китай и страны «Пояса и пути» принять активное участие в глобальном климатическом саммите и присоединиться к инициативам Азербайджана.