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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Баку и Бишкек договорились о военном сотрудничестве

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13:10 568

Находящийся с официальным визитом в Кыргызстане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Кыргызстана генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение встречи между министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.

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