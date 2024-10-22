Баку и Бишкек договорились о военном сотрудничестве
Находящийся с официальным визитом в Кыргызстане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Кыргызстана генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.
Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение встречи между министерствами обороны Азербайджана и Кыргызстана был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.