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Гараев и Ко не вернули деньги государству

13:15 1099

В Азербайджане арестованы лица, не вернувшие государству крупную сумму денег, полученную от экспорта сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании материалов, поступивших из Государственного таможенного комитета в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по факту невозврата денежных средств предпринимателями в соответствующей валюте, возбуждены уголовные дела и ведется предварительное расследование.

Установлено, что учрежденные Руфатом Гараевым, Эльнуром Гараевым, Ибрагимом Лалаевым, Эльмеддином Мухтаровым и другими ООО Land Logistics и International Logistics заключили договоры купли-продажи различных видов сельхозпродукции с зарубежными компаниями и не вернули на счет уполномоченного банка в Азербайджане денежные средства в размере 85,5 млн долларов США (более 145,4 млн манатов).

Руфат Гараев, Ибрагим Лалаев и Эльмеддин Мухтаров арестованы решением Бинагадинского районного суда, а в отношении Эльнура Гараева избрана мера пресечения в виде взятия под полицейский надзор.

Кроме того, не возвращены на счет уполномоченного банка в Азербайджане более 8,8 млн долларов США (более 15 млн манатов), полученные за счет договоров купли-продажи различных видов сельхозпродукции между ООО Fresh Fruits Az, учредителями которого являются Низами Абдуллаев, Эльшад Рзаев и другие.

Решением Бинагадинского районного суда Низами Абдуллаев арестован, а Эльшад Рзаев взят под полицейский надзор.

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