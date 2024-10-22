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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота

13:26 666

В Грузии существуют определенные группы, которые готовятся к совершению госпереворота, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отметив недопустимость каких-либо революций.

«Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту», - сказал он.

По словам Папуашвили, для переворота готовят повод с использованием неправительственных организаций, которые, как и в 2020 году, должны подготовить некорректные отчеты о проведенных выборах. «Поэтому наш народ должен сохранять трезвость, и главным антидотом против таких негрузинских сил является приход на выборы и убедительное поражение этих негрузинских сил», - заявил грузинский спикер.

Папуашвили, оценивая предвыборную ситуацию в Грузии, отметил, что в стране избирательная среда спокойная, что подтверждают и отчеты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, однако, по его словам, со стороны местных наблюдательских организаций есть попытки создания хоть какого-нибудь информационного шума.

«Цель проста: мы видим, что идет подготовка к повторению сценария 2020 года по написанию фейковых отчетов местных организаций, чтобы создать ложный повод для очередных беспорядков в Грузии. Уже очевидно, что в той или иной степени идет подготовка к недемократическому захвату власти, и к этому причастны местные наблюдательные организации, с одной стороны, с ложными сообщениями, когда выдвигаются ложные обвинения, а с другой стороны, сокрытие ими нарушений со стороны оппозиции», - заявил он.

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