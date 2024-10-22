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Американцы бегут, задрав портки

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
13:35 1684

Бывший глава администрации Дональда Трампа Джон Келли дал откровенное интервью The New York Times, выдержки из которого моментально разлетелись по всем американским СМИ.

Келли дольше всех - около полутора лет - занимал этот пост и, конечно, он как никто другой знает характер Трампа и может судить о его действиях в случае новой победы на выборах. В интервью прозвучала убийственная характеристика Трампа, которую до этого никто из бывших чиновников в его администрации, тем более такого уровня, себе не позволял. Келли сказал, что Дональд Трамп «подпадает под определение фашиста».

По словам Келли, эта дефиниция предполагает, что человек является ультраправым авторитарным лидером и ультранационалистом, который подавляет оппозицию. Именно таким бывший глава администрации Трампа представляет себе своего бывшего босса, если он вновь станет хозяином Белого дома. Он, говорит Келли, будет править как диктатор, который не подчиняется конституции и не уважает главенство закона.

Экс-глава администрации Трампа обвинил кандидата в президенты в фашизме

Казалось бы, такие слова должны пронять любого американского избирателя. Но удивительное дело — они отскакивают как горох о стенку. Около половины американцев готовы, как сказал бы Владимир Маяковский, «бежать, задрав портки», чтобы проголосовать за своего кумира.

Но есть одна важная группа населения, которая совершенно точно прислушается к словам бывшего высокопоставленного сотрудника Трампа. Это американцы польского происхождения.

На дебатах с Трампом Камала Харрис сказала, что только в штате Пенсильвания людей с польскими корнями 800 тысяч — 5 процентов всего населения. Это очень серьезная политическая сила, учитывая, что разрыв в рейтингах между Харрис и Трампом составляет в этом штате около 2 процентных пунктов. И голоса поляков могут стать гирькой, которая перевесит чашу весов демократов и даст им победу в этом ключевом штате, который Харрис must win – должна победить любой ценой. Но поляков немало и в двух других колеблющихся штатах — Мичигане и Висконсине, которые образуют вместе с Пенсильванией так называемую «Синюю стену» (имеется в виду цвет Демократической партии). Мы уже неоднократно писали о том, что если Харрис победит в этих трех штатах, то она выиграет выборы независимо от того, что три более мелких штата на юге - Аризона, Джорджия и Северная Каролина - поддержат Трампа.

Харрис уцепилась в польский фактор

«На этих выборах, которые, как ожидается, будут очень плотными, изменение позиции даже нескольких тысяч людей, кто в нормальных условиях проголосовал бы за республиканцев, может оказаться решающим фактором для будущего всей страны», - говорит Том Малиновский, демократ польского происхождения.

Расположение поляков к демократам, и не только их, но и выходцев из других стран Восточной Европы, понятно и оправдано. Их серьезно напугала война России против Украины и прогноз, хотя пока ничем не подкрепленный, что если российской армии удастся покорить Незалежную, то она двинется на страны Балтии и Польшу. А Трамп не только говорит, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным — всех ввела в ступор его недавняя фраза о том, что если европейские государства не поднимут планку своих расходов в рамках НАТО, то он призовет Путина «делать с ними все, черт побери, что он захочет».

Команда Харрис потратила 1 миллион долларов на политическую рекламу, призванную привлечь поляков на сторону демократов. Ей помогают влиятельные губернаторы — Джо Шапиро, глава Пенсильвании, Гретчен Уитмер, губернаторша Мичигана, и Тони Эверт, возглавляющий Висконсин. Все, конечно демократы. В эти дни они проводят «синий» автобусный тур по своим штатам, в ходе которого не только проводят митинги, но и стучатся в двери местных жителей, призывая их проголосовать за Харрис.

Однако задача демократов, по убеждению поляков, совсем не проста. Многие из них являются так называемыми социальными консерваторами, которые на прошлых выборах голосовали за республиканцев. Один из таких избирателей - поляк Грег Бобек. Он говорит, что голосовал за Дональда Трампа в 2016, 2020 годах, и теперь намерен отдать ему свой голос. Бобек больше всего обеспокоен состоянием экономики и незаконной иммиграцией, которые для него важнее, чем война в Украине.

Поляки и пирожки решат судьбу выборов в США

«Бизнес здесь здорово замедлился, - говорит он. - Мне стало намного сложнее продавать мои pierogies (пирожки)». Он также убежден, что предполагаемые хорошие отношения между Трампом и Путиным помогут завершить войну в Украине — нарратив, который активно распространяют республиканцы.

Складывается впечатление, что одним из главных фронтов борьбы на этих выборах становится кампания по убеждению и пропаганде среди зарубежных диаспор. Камала Харрис предпринимает активные усилия, чтобы привлечь на свою сторону американцев арабского происхождения в штате Мичиган. Там ее миссия еще более тяжелая, потому что задействован израильский фактор: большинство арабов пребывают в гневе от бомбардировок Израиля в секторе Газа и Ливане, которые приводят к гибели мирных жителей. Но это фактор, на который Камала Харрис не может оказать никакого влияния.

С поляками, как и с украинцами, ей проще. И вице-президенту сильно помогают высказывания вроде тех, с которыми выступил Джон Келли. Фашистов выходцы их этих стран ненавидят, в каком обличье они бы ни выступали.

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