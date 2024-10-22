Представитель ХАМАС в Москве

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого у него запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Последний раз Марзук приезжал в Россию на консультации в июне.

Также 22 октября в Казань на саммит БРИКС по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл глава Палестинской администрации Махмуд Аббас.