Представитель ХАМАС в Москве
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Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого у него запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Последний раз Марзук приезжал в Россию на консультации в июне.
Также 22 октября в Казань на саммит БРИКС по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл глава Палестинской администрации Махмуд Аббас.
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