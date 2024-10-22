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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

США отвергли план Зеленского

The Economist
13:43 905

В США отвергли план победы украинского президента Владимира Зеленского как неудачный, но не говорят об этом Зеленскому в лицо, заявил The Economist высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, план следует интерпретировать как принудительную дипломатию, чтобы вынудить Россию к мирным переговорам на более выгодных условиях. Однако инициатива не была хорошо принята в Вашингтоне.

«Они говорят, что он [план] обречен на неуспех, хотя отчасти проблема в том, что они не говорят этого [украинскому] президенту в лицо», — сказал собеседник издания.

Осенью Зеленский представил США, ЕС, а также Верховной Раде свой план победы, состоящий из пяти пунктов и трех тайных приложений. Четыре первых планируется реализовать до завершения конфликта, пятый — после. Среди пунктов — немедленное приглашение Украины в НАТО и разрешение на удары вглубь России. По мнению украинского лидера, война может завершиться в следующем году, если его предложения будут реализованы.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев вновь отказал Украине в разрешении наносить удары по РФ ракетами большой дальности ATACMS, поскольку «места базирования российских ВКС уже находятся вне зоны их досягаемости».

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