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Казахстан запретил ввоз пшеницы из России

названа причина
13:54 594

Казахстан запретил импорт пшеницы из РФ и других стран Евразийского экономического союза из-за необходимости стабилизировать цены на внутреннем рынке, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина.

По словам политика, до введения запрета казахстанские власти пытались регулировать импорт пшеницы с помощью временных ограничений, однако товар продолжали ввозить в республику по серым схемам и по цене ниже себестоимости, «ломающей рынок». Вице-премьер Казахстана сказал, что пшеница продавалась по цене 60-80 долларов за тонну, что нивелировало «честный труд тысяч фермеров» и вносило «сумятицу в экспортные отправки».

«Нам этот запрет был необходим, чтобы определиться с ценой на внутреннем рынке, дать посыл внутреннему рынку по цене», — заявил Жумангарин.

Он отметил, что властям уже удалось навести порядок с уровнем цен на внутреннем рынке, и они намереваются установить контроль за стоимостью пшеницы на границе, когда запрет на импорт будет снят.

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