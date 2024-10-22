Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»

В своем письме Гаджиев отмечает, что попытка закрепить за Азербайджаном ярлык страны, не подходящей для проведения этого саммита якобы из-за его ориентированной на добычу нефти экономики, является «лицемерной игрой», поскольку COP проводился уже 28 раз, и почти все принимающие страны были вовлечены в добычу нефти и газа. В целом, за исключением Швейцарии все государства-организаторы участвовали в добыче полезных ископаемых.

«Каждая страна в мире, за исключением одной, является потребителем ископаемого топлива. Вместо этого разумнее задаться вопросом, как страна получила право на проведение саммита, что она планирует достичь и почему. Азербайджан никогда не ожидал, что примет саммит в этом году; мы думали, что нашу заявку заблокирует соседняя Армения, которая в течение 30 лет оккупировала почти пятую часть нашей территории. Однако в беспрецедентном соглашении в декабре прошлого года Армения согласилась поддержать Азербайджан как принимающую сторону в рамках продолжающихся мирных переговоров», — пишет Хикмет Гаджиев.

Помощник президента также отмечает, что переговоры с Арменией продолжаются, и достигнуты значительные успехи. Гаджиев напоминает, что Ереван подтвердил свои обязательства по Алма-Атинской декларации 1991 года, которая определила границы постсоветских республик.

«Многие хотели бы, чтобы официальное мирное соглашение было подписано до COP29, но это совсем не то же самое, что две стороны, согласовывающие сделку в переговорной комнате. Конституция Армении по-прежнему содержит реваншистские претензии на территорию Азербайджана. Скорость, с которой мы сможем заключить мирное соглашение, во многом зависит от того, насколько быстро Армения сможет двигаться в этом вопросе. Критики, называющие это затягиванием, должны задаться вопросом, подписали бы они мирное соглашение, если бы их бывший противник все еще претендовал на их территорию. Тем не менее независимо от того, будет ли оно подписано к началу Конференции сторон, это все равно будет COP мира благодаря тому, как оно возникло», — отмечает помощник Ильхама Алиева.

Следует отметить, что Запад во главе с США настаивает на скорейшем подписании мирного соглашения до конца года. Недавно президент Джо Байден направил директора по делам Европы Совета национальной безопасности при Белом доме Майка Карпентера с визитом в Баку и Ереван. Карпентер передал личное письмо Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Содержание двух писем идентично: президент США призывает лидеров двух стран завершить работу над неурегулированными пунктами проекта мирного соглашения на основе взаимных компромиссов и подписать договор, который положит конец многовековому конфликту, до конца года.