USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

В Турции отказались хоронить Гюлена

14:03 661

В Турции нет места для захоронения тела скончавшегося 21 октября лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

«В Турции нет места, где можно было бы похоронить этого террориста. Там, где он проявлял враждебность к Турции, там он и должен гнить», - сказал Бахчели.

Официальный представитель правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик также заявил, что для Гюлена «не найдется места для захоронения».

Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 1432
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5119
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 1693
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5795
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 8642
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11347
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 673
Ильхам Алиев встретился с Рустамом Миннихановым
Ильхам Алиев встретился с Рустамом Миннихановым видео; обновлено 13:19
13:19 2576
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2980
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 11838
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8615

ЭТО ВАЖНО

Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 1432
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5119
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 1693
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 5795
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 8642
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11347
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 673
Ильхам Алиев встретился с Рустамом Миннихановым
Ильхам Алиев встретился с Рустамом Миннихановым видео; обновлено 13:19
13:19 2576
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 2980
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности
00:34 11838
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8615
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться