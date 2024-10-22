В Турции отказались хоронить Гюлена

В Турции нет места для захоронения тела скончавшегося 21 октября лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена, заявил председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

«В Турции нет места, где можно было бы похоронить этого террориста. Там, где он проявлял враждебность к Турции, там он и должен гнить», - сказал Бахчели.

Официальный представитель правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик также заявил, что для Гюлена «не найдется места для захоронения».