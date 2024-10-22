Армения хочет миротворцев ЕС до заключения мира с Азербайджаном

В Армении надеются на то, что наблюдатели Европейского союза (ЕС) останутся в республике до момента заключения мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе общения с журналистами.

По его словам, гражданская миссия наблюдателей из ЕС продолжает свою деятельность на территории Армении. «Мы благодарны наблюдателям, этой гражданской миссии, тем странам, которые ее сюда направили, и надеемся, что как минимум до заключения мирного договора наблюдатели будут находиться здесь», — заявил Симонян.

При этом он не уверен в том, что наблюдатели будут представлены после подписания мирного договора между Ереваном и Баку.