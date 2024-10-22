Зеленский готовит еще один план: чтобы Украина выстояла

По данным источников издания, речь идет о документе, который будет касаться внутренних решений во многих сферах — ВПК, обороне, экономике, социальной политике и других. Завершить работу над внутренним планом и представить его жителям страны власти Украины планируют до конца 2024 года.

«Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны», — пояснил источник издания.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее представил план победы в войне, в котором речь, в частности, идет о приглашении в НАТО, поставках оружия и снятии запрета на удары переданными союзниками ракетами по целям на территории РФ. С планом победы сначала ознакомили ключевых союзников Украины, затем Зеленский представил его в парламенте.