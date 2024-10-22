Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции

Как сообщал на днях haqqin.az в публикации о перипетиях в турецкой политике, нынешнее отношение к «Демократической партии» (DEM Partiya), являющейся политическим крылом террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК), претерпевает серьезные изменения. Процесс начался 1 октября, когда Девлет Бахчели, председатель «Партии националистического движения» (ПНД), входящей в коалицию с правящей «Партией справедливости и развития (ПСР), в ходе церемонии открытия зимней сессии парламента Турции подошел к членам фракции DEM и протянул им руку. В том же месяце, выступая на собрании своей партии, Бахчели подчеркнул, что этот жест крайне важен для единства и равенства всех 85 миллионов граждан Турецкой Республики. В свою очередь, президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дружеский жест Бахчели «шагом во имя единства и равенства». Обращаясь к депутатам от DEM, представляющим в парламенте курдскую общину, Эрдоган сказал: «Десять лет назад в Кобани вы усвоили урок. Так откажитесь же теперь от террора и вернитесь к чистой политике».

Однако уже 18 октября, обращаясь на заседании парламентской фракции своей партии к руководству DEM Partiya, Бахчели посоветовал курдским политикам не рассматривать этот шаг навстречу как проявление слабости. Лидер ПНД призвал «курдскую улицу» осознать значимость его жеста доброй воли, напомнил события февраля 1999 года, когда в Найроби был арестован лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение, привел слова лидера РПК, сказанные по пути из Кении в Турцию: «Я люблю свою страну. Моя мать турчанка. Если мне будет дана возможность служить, я это сделаю», после чего добавил, что Абдулла Оджалан должен официально объявить из тюрьмы о завершении политики террора и роспуске «Рабочей партии Курдистана». А спустя несколько дней Нечирван Барзани, руководитель регионального правительства Иракского Курдистана, совершил незапланированный однодневный визит в Анкару, где встретился с президентом Эрдоганом, главой МИД Хаканом Фиданом и шефом Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном, после чего турецкие СМИ заговорили о возможном начале процесса урегулирования курдской проблемы, на что Девлет Бахчели отреагировал очередным сенсационным заявлением. 22 октября на очередном заседании парламентской фракции «Партии националистического движения» он неожиданно отметил, что процитированные им на прошлой неделе слова «главного террориста» о его готовности служить Турции в сочетании с обращением Бахчели к Оджалану с призывом завершить террор и распустить РАК были неверно истолкованы. «Вот вам моя фраза, направленная на искоренение террора и укрепление национального единства в Турции, - сказал Девлет Бахчели, обращаясь к членам фракции ПНД. – Мною сказано было дословно следующее. Я обращаюсь к тем, кто говорит, что без участия главного террориста [Оджалана] ничего не выйдет. Если изоляция главного террориста будет снята, пусть он выступит на заседании фракции «Демократической партии» в Великом национальном собрании Турции и объявит всему миру о полном прекращении террора и роспуске РПК. Если он [Оджалан] проявит мудрость и решимость, то можно будет рассмотреть и правовое регулирование для использования «Права на надежду». Этот серьезный и исторический вопрос о терроризме будет решен с обращением к «Демократической партии» от Имралы (остров в Мраморном море, на котором Оджалан отбывает пожизненное заключение – ред.). Вот вам сцена, господа, мы готовы».

Сопредседатель «Демократической партии» Тюлай Хатимогуллары положительно отреагировала на призыв Бахчели, заявив: «Мы готовы взять инициативу для достижения почетного мира». Она также отметила, что первым шагом на пути урегулирования конфликта должно стать немедленное прекращение изоляции Абдуллы Оджалана. Примерно в то же время президент Эрдоган, выступая на заседании ПСР и не упоминая конкретных имен, подчеркнул важность полного отказа от политики террора. Что многими политическими обозревателями было расценено как поддержка позиции Девлета Бахчели. «Мы надеемся, что все осознают: в будущем Турции нет места для террора, - отметил Эрдоган. - Мы не хотим, чтобы это историческое открытие было принесено в жертву неверным расчетам. Мы хотим вместе построить Турцию без террора». В настоящий момент политическая элита Турции хочет быть уверенной в том, что нынешние попытки решить наконец курдскую проблему не станут повторением процесса урегулирования в 2010-х годах, сорванного террористами РПК в 2015 году под влиянием гражданской войны в Сирии. И если многие почти не сомневаются в том, что Оджалан готов в одностороннем порядке призвать своих единомышленников сложить оружие, нет уверенности в другом - откликнется ли на этот призыв «Рабочая партия Курдистана»?

По мнению западных аналитиков, крылья РПК в Кандиле и Сирии уже давно не подчиняется Оджалану и действует под диктовку иностранных разведок и внешних сил. А потому маловероятно, что большинство из них сложит оружие. Бесе Хозат, один из лидеров РПК, сказала в интервью, комментируя первое заявление Бахчели, что после атак Израиля в Газе и Ливане, карты на Ближнем Востоке могут измениться, и РПК намерена воспользоваться этим и усилить вооруженную борьбу против турок. Отмечается, что часть боевиков сирийского крыла РПК может положительно отозваться на призыв Оджалана. Помимо этого, исторический шаг Анкары может также найти позитивный отклик у курдской общины Турции. В последние месяцы на фоне перманентного вооруженного противостояния Израиля с подразделениями ХАМАС и «Хезболлы» Турция усилила призывы к региональному единству и равенству. В частности, Анкара сумела вывести на новый уровень отношения с Ираком, стабилизировала связи с Египтом и продолжает переговоры с Сирией…