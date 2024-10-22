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Иранского генерала обвинили в заговоре для убийства журналистки Алинежад

14:28 168

Минюст США обвинил генерала Корпуса стражей исламской революции Рухоллу Базганди в сговоре с целью убийства ирано-американской журналистки Масих Алинежад. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Рухолла Базганди

Как заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, обвинения предъявлены восьми лицам, включая Базганди. Трое из обвиняемых в заговоре сейчас находятся под стражей в США. Их имена не уточняются. По мнению ведомства, КСИР руководил заговором и стоял за многочисленными попытками похитить журналистку, Базганди сотрудничал с сетью заговорщиков и планировал убить Алинежад.

Следствие полагает, что убийство планировали совершить как минимум с лета 2022 года. В обвинительном заключении говорится о задержании оперативника Халида Мехтиева около дома журналистки 28 июля 2022-го, тогда у него обнаружили штурмовую винтовку, 66 патронов, около $1,1 тыс. и черную лыжную маску.

Масих Алинежад

Алинежад отреагировала на обвинения в адрес иранского генерала, заявив в соцсетях: «Меня ничто не остановит».

«Благодаря правоохранительным органам я жива… — сказала она . — Я полна решимости поддержать голоса миллионов иранцев, особенно женщин, которые сталкиваются с теми же убийцами внутри страны».

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