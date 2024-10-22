В Минтруда встретились с турецкими дипломатами: что обсудили

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с послом Турции Джахитом Багчи и советником по труду и социальной защите турецкого посольства Фатихом Билалом Алодалы, сообщили в министерстве.

Выступая на встрече, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря активному политическому диалогу братские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, связи во всех сферах между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей.

Министром было отмечено, что между Азербайджаном и Турцией подписано восемь документов по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты населения, готовится проект нового документа по сотрудничеству в сфере пенсионного обеспечения.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям дальнейшего расширения связей в сферах труда, занятости и социальной защиты.