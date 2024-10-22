USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

В Минтруда встретились с турецкими дипломатами: что обсудили

14:41 393

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с послом Турции Джахитом Багчи и советником по труду и социальной защите турецкого посольства Фатихом Билалом Алодалы, сообщили в министерстве.

Выступая на встрече, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря активному политическому диалогу братские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, связи во всех сферах между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей.

Министром было отмечено, что между Азербайджаном и Турцией подписано восемь документов по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты населения, готовится проект нового документа по сотрудничеству в сфере пенсионного обеспечения.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям дальнейшего расширения связей в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4184
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12484
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4553
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5791
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3656
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6113
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9273
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11934
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1114
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3214
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8809

ЭТО ВАЖНО

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4184
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12484
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4553
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5791
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3656
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6113
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9273
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11934
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1114
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3214
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться