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В США десятки отравлений в McDonald's: один скончался

14:53 1243

В десяти западных штатах США зафиксированы по меньшей мере 49 случаев отравлений из-за вспышки кишечной инфекции (E. coli O157:H7), сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Один из отравившихся, пожилой мужчина, умер, еще десять человек госпитализированы, включая ребенка, с гемолитико-уремическим синдромом.

Большинство отравившихся сообщили, что ели бургер Quarter Pounder (Роял чизбургер) в McDonaldʼs. Какой ингредиент вызвал вспышку, пока неясно. На время расследования McDonaldʼs прекратил использовать в нескольких штатах свежий нарезанный лук и говяжьи котлеты. CDC уточняет, что расследование «продвигается быстро», а вероятным источником отравления стал именно нарезанный лук.

В числе симптомов отравления, которые приводит CDC, перечисляются сильные желудочные колики, диарея (часто кровавая) и рвота. Обычно симптомы проявляются через 3–4 дня после проглатывания бактерий, большинство людей выздоравливают без лечения через 5–7 дней, уточняют в CDC. McDonaldʼs заявил, что предварительные результаты расследования связывают некачественный лук с «одним поставщиком, который обслуживает три распределительных центра». Чизбургеры Quarter Pounder убраны из меню в штатах, где выявлены отравления.

CNBC пишет, что стоимость акций McDonaldʼs на внебиржевых торгах упала примерно на 7% после появления новостей о вспышке кишечной палочки.

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