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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Чету Абдуллаевых вновь привлекут к суду

15:01 1300

Верховный суд постановил заново рассмотреть дело Агшина Абдуллаева и его супруги Лейлы Абдуллаевой, которые были обвинены в мошенничестве в крупном размере, но затем оправданы.

Как сообщает haqqin.az, судья Верховного суда Азиз Сеидов внял протестам прокурора и потерпевших.

Верховный суд выразил несогласие с решением суда апелляционной инстанции, вынесшего оправдательный приговор. Дело вновь направлено в Бакинский апелляционный суд для рассмотрения.

Отметим, что супруги Абдуллаевы ранее были осуждены за присвоение мошенническим путем денежных средств в размере 107 тысяч манатов, принадлежавших 5 гражданам. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Агшина к 6 годам и 6 месяцам, а его супругу – к 5 годам лишения свободы. Апелляционный суд решение отменил и чета Абдуллаевых была оправдана.

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