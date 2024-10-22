Чету Абдуллаевых вновь привлекут к суду
Верховный суд постановил заново рассмотреть дело Агшина Абдуллаева и его супруги Лейлы Абдуллаевой, которые были обвинены в мошенничестве в крупном размере, но затем оправданы.
Как сообщает haqqin.az, судья Верховного суда Азиз Сеидов внял протестам прокурора и потерпевших.
Верховный суд выразил несогласие с решением суда апелляционной инстанции, вынесшего оправдательный приговор. Дело вновь направлено в Бакинский апелляционный суд для рассмотрения.
Отметим, что супруги Абдуллаевы ранее были осуждены за присвоение мошенническим путем денежных средств в размере 107 тысяч манатов, принадлежавших 5 гражданам. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Агшина к 6 годам и 6 месяцам, а его супругу – к 5 годам лишения свободы. Апелляционный суд решение отменил и чета Абдуллаевых была оправдана.