Пентагон подтвердил: военные КНДР в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам в среду в Риме, что у Пентагона уже есть доказательства того, что войска Северной Кореи находятся в России, но «что они там делают - пока неизвестно, в этом придется разбираться».

По словам главы Пентагона, аналитики ведомства продолжают изучать этот вопрос, и «мы видим доказательства того, что войска КНДР перешли (на территорию) России».

«Что именно они делают, осталось выяснить. Это вещи, в которых мы должны разобраться. Если намерением военных КНДР является участие в войне России против Украины, то это очень-очень серьезный вопрос, который будет иметь влияние не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе», - подчеркнул глава ведомства.

Буквально на днях, находясь в Неаполе в субботу, глава Пентагона заявлял, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

В понедельник Остин посетил Киев, и через два дня после визита заявил о доказательствах пребывания военных КНДР в России.

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.