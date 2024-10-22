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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Путин на саммите БРИКС рассказал об успехах россиян на фронте

15:15 1172

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС обсудил войну в Украине с лидерами Индии, Китая, ЮАР и Египта, подчеркнув положительную динамику российской армии на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью НТВ.

Он уточнил, что «украинский кризис» обсуждался на каждой из встреч.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», – заявил Песков.

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