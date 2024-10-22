USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Си Цзиньпин о российско-украинской войне

15:55 865

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии саммита БРИКС в Казани, затронул тему российско-украинской войны.

Си отметил важность мирного разрешения конфликта и упомянул о созданной Китаем группе «друзей мира», целью которой является увеличение голосов за прекращение войны.

По словам Си, затягивание войны вызывает обеспокоенность и требует международного сотрудничества для поиска решения. Это подчеркивает позицию Китая как страны, стремящейся играть активную роль в глобальной политике и посредничестве в международных конфликтах.

«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов остановить его распространение на третьи страны и избежать эскалации боевых действий, отказать от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4196
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12484
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4563
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5792
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3660
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6114
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9274
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11938
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1116
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3214
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8810

ЭТО ВАЖНО

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4196
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12484
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4563
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5792
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3660
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6114
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9274
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11938
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1116
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3214
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться