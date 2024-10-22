Си Цзиньпин о российско-украинской войне

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии саммита БРИКС в Казани, затронул тему российско-украинской войны.

Си отметил важность мирного разрешения конфликта и упомянул о созданной Китаем группе «друзей мира», целью которой является увеличение голосов за прекращение войны.

По словам Си, затягивание войны вызывает обеспокоенность и требует международного сотрудничества для поиска решения. Это подчеркивает позицию Китая как страны, стремящейся играть активную роль в глобальной политике и посредничестве в международных конфликтах.

«Важно на основе принципов недопущения перелива конфликтов остановить его распространение на третьи страны и избежать эскалации боевых действий, отказать от подливания масла в огонь, содействовать скорейшей деэскалации ситуации», — сказал Си Цзиньпин.