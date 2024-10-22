Иран хвастается своей системой ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) Ирана не допустит проникновения ни одного летательного аппарата в воздушное пространство страны, уверен генерал иранской армии Сиявуш Михандуст.

По его словам, ни самолет, ни беспилотник не смогут войти в воздушное пространство исламской республики для нанесения удара по территории страны.

Михандуст также отметил, что в Иране развернута мощная система ПРО и при необходимости «она сразу будет приведена в действие».