USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

В Евросоюзе призвали Эрдогана «участвовать в изоляции России»

16:10 379

Евросоюз ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидеры других государств - кандидатов на вступление в ЕС, которые приехали на саммит БРИКС в Казани, будут следовать курсу ЕС и участвовать в изоляции России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«…Мы ожидаем от всех стран - кандидатов в ЕС полностью следовать ценностям Евросоюза и действовать в рамках внешней политики Евросоюза, которая направлена на изоляцию России», - сказал Стано.

По его словам, Брюссель намерен подчеркнуть этот момент «в двусторонних контактах с этими государствами». При этом Стано отметил, что «лидеры Турции и других стран-кандидатов, конечно, могут ездить куда хотят».

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4203
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12487
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4568
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5794
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3661
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6116
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9275
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11940
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1118
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3216
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8811

ЭТО ВАЖНО

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4203
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12487
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4568
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5794
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3661
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6116
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9275
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11940
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1118
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3216
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться