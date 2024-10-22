В Евросоюзе призвали Эрдогана «участвовать в изоляции России»

Евросоюз ожидает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидеры других государств - кандидатов на вступление в ЕС, которые приехали на саммит БРИКС в Казани, будут следовать курсу ЕС и участвовать в изоляции России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«…Мы ожидаем от всех стран - кандидатов в ЕС полностью следовать ценностям Евросоюза и действовать в рамках внешней политики Евросоюза, которая направлена на изоляцию России», - сказал Стано.

По его словам, Брюссель намерен подчеркнуть этот момент «в двусторонних контактах с этими государствами». При этом Стано отметил, что «лидеры Турции и других стран-кандидатов, конечно, могут ездить куда хотят».