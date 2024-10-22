Новая напряженность между Россией и Узбекистаном

На прошлой неделе узбекский суд приговорил мужчину, отправленного на войну против Украины после получения гражданства России, к трем годам лишения свободы. Согласно материалам следствия, житель Самаркандской области, указанный под инициалами Ш.Ж., участвовал в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины с 28 августа по 11 октября 2023 года. В своих показаниях он рассказал, что с 2005 года работал электриком на стройках в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за проблем с документами мужчина вернулся в Узбекистан в апреле 2023 года, после чего обратился в российское посольство в Ташкенте для получения гражданства. Ему посоветовали отправиться в Челябинскую область для подачи документов на гражданство. После получения гражданства Ш.Ж. в августе 2023 года прибыл в Управление по делам обороны Санкт-Петербурга для регистрации, где ему предложили подписать контракт на службу в Вооруженных силах РФ. Мужчина утверждает, что «не успел даже ознакомиться с его содержанием», после чего его сразу отправили на военный полигон, выдали форму и оружие, а затем направили на месячную подготовку. Позже он был переброшен в Донецкую область Украины. В октябре того же года Ш.Ж. получил ранение, после чего проходил лечение в военном госпитале Санкт-Петербурга, а в апреле 2024 года вернулся в Узбекистан.

По данным сайта Uznews.uz, о его участии в боевых действиях стало известно в ходе проверки граждан, длительное время находившихся за границей и вернувшихся на родину. «В его телефоне были найдены справка, выданная военным госпиталем ВС РФ, и фотография российского паспорта», — отмечает издание. Узбекистан неоднократно призывал своих граждан воздерживаться от участия в боевых действиях на стороне российской армии или других вооруженных формирований в войне против Украины. Недавно генконсульство этой страны в Казани предупредило граждан, что участие в вооруженных конфликтах или боевых операциях на территории иностранных государств будет караться уголовной ответственностью без исключений. Это предупреждение вызвало недовольство российских властей. Депутат Государственной Думы и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести визовый режим для граждан Узбекистана. «Генконсульство Узбекистана в Казани призвало узбекистанцев не вступать в ряды армии России. А почему не призвали не получать материнский капитал? Не пользоваться другими благами? Это можно! А защищать страну, которая тебя кормит, нельзя. Визовый режим! И только! Не нужны такие граждане», – написал он на своей странице в X.

Узбекские депутаты и активисты категорически возразили против такого мнения российского политика. «Узбеки зарабатывают упорным трудом, а не убивая людей. А Россию должен защищать сам Миронов, его сыновья, зятья и внуки. Насколько я знаю, русские также считают защиту Родины своим священным долгом, как и узбеки», – написал в своем telegram-канале депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер провластной партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров. Депутат от правящей партии УзЛиДеП, председатель общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов считает, что подобная агрессивная риторика негативно скажется на союзнических отношениях двух стран. «Во-первых, Узбекистан никогда не согласится на то, чтобы его граждане были вовлечены в войны. Наше консульство имеет полное право защищать наших сограждан от действий, которые признаны незаконными в Узбекистане, и это естественно и справедливо. Кроме того, наши соотечественники вносят вклад в экономику России своим трудом. Они платят налоги. Сравнивать социальные выплаты с действиями, угрожающими жизни людей, – это проявление невежества и абсурда», – подчеркнул депутат.

Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа, отвечая Миронову, заявил, что узбекские мигранты «не только набивают себе желудок, работая на российской земле», но и способствуют обогащению представителей российского истеблишмента. «Для сведения г-на Миронова отдельно поясню, что граждане нашей страны ВРЕМЕННО находятся на территории РФ, и они, работая там, где не трудятся ваши граждане, кормят в первую очередь не себя, а в отличие от вас зарабатывают свой хлеб потом и кровью, одновременно помогая обогатиться маргинальным и коррумпированным слоям истеблишмента России, дети которых убежали от мобилизации в «загнивающие Европу и Америку…», – написал на своей странице в Facebook Кудратходжа. Он также предложил отправить находящихся в Узбекистане российских релокантов на сбор хлопка в качестве ответа на угрозу Миронова ввести визовый режим для узбекских граждан. Узбекские активисты предлагают внести в этот список и объявить персоной нон грата и Сергея Миронова за вмешательство во внутренние дела страны. «К сожалению, эти слова высокопоставленного политика показывают, что российская сторона ищет повод для разрыва отношений с Узбекистаном. Если бы Узбекистан отправлял работающих на его территории граждан России воевать в интересах Узбекистана, разве дипломатические представительства России молчали бы? Думаю, многим понятно, кого следует включить в список «нежелательных для Узбекистана лиц» после Захаровой», – написал активист Расул Кушербаев, также напомнив, что Узбекистан имеет возможность симметрично ввести визовый режим в отношении противоположной стороны.