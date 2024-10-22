USD 1.7000
EUR 1.8364
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Новость дня
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Ребенок теряет концентрацию: в чем причина

поясняет психолог Илаха Дадашева
16:30 190

Есть несколько причин, по которым дети не могут сконцентрироваться во время учебы, сказала психолог Республиканской психиатрической больницы Министерства здравоохранения Илаха Дадашева во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, первая причина – диагноз гиперактивность и дефицит внимания:  «Подвижность и импульсивность ребенка не позволяют им сосредоточиться. Вторая причина заключается в отсутствии у ребенка интереса к учебе, ввиду чего ему бывает трудно сконцентрироваться».

Психолог отметила, что также одной из причин является то, что ввиду какой-то проблемы ребенок находится в состоянии стресса: «Когда у детей бытовые проблемы в семье, то им бывает трудно сконцентрироваться на учебе. Родителям рекомендуется не обсуждать семейные споры в присутствии детей. Это может оказать негативное влияние на их психику».

Психолог также заметила, что «при наличии диагноза гиперактивность и дефицит внимания необходим комплексный подход к ребенку».

По ее словам, ввиду того, что это нейропсихологическая проблема, необходимо сначала провести неврологическое обследование, а затем психологическую коррекцию: «Если имеется нарушение поведения, которое невозможно скорректировать, то в обязательном порядке нужен пройти осмотр у детского психиатра. Также используются обследование у психолога и программы коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В это время используются привлекающие внимание игры и техники, иллюстрации и домашние задания. Иногда эти диагнозы также указывают на поведенческие расстройства».

И.Дадашева также отметила, что если не удается провести психологическую коррекцию нарушения поведения, то необходим осмотр ребенка у психиатра.

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4208
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12488
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4572
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5795
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3663
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6116
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9275
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11941
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1119
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3216
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8811

ЭТО ВАЖНО

Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции
Очевидное – невероятное: Оджалан выходит из тюрьмы и… направляется в парламент Турции наша корреспонденция
14:16 4208
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах
Стамбул потрясен: младенцев убивали в девяти больницах наши подробности; все еще актуально
00:34 12488
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
Хикмет Гаджиев: «Нам даже в голову не могло прийти…»
13:58 4572
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам!
Турецкая дипломатия наступает. По всем фронтам! наша корреспонденция
00:07 5795
Американцы бегут, задрав портки
Американцы бегут, задрав портки наша корреспонденция
13:35 3663
Россияне за Путина, только за какого-то другого
Россияне за Путина, только за какого-то другого глас народа - глас Божий
22 октября 2024, 23:09 6116
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили? видео, haqqin.az из Тбилиси
04:47 9275
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова
Испанская прокуратура взялась за всю семью Эльдара Махмудова сенсационные подробности
22 октября 2024, 20:20 11941
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
Власти Грузии обвиняют оппозицию в подготовке госпереворота
13:26 1119
Российские войска продвигаются в Донбассе
Российские войска продвигаются в Донбассе
09:25 3216
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии
Путин выбивает Запад из Молдовы и Грузии новый поворот
22 октября 2024, 19:09 8811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться