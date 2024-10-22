Ребенок теряет концентрацию: в чем причина

По ее словам, первая причина – диагноз гиперактивность и дефицит внимания: «Подвижность и импульсивность ребенка не позволяют им сосредоточиться. Вторая причина заключается в отсутствии у ребенка интереса к учебе, ввиду чего ему бывает трудно сконцентрироваться».

Есть несколько причин, по которым дети не могут сконцентрироваться во время учебы, сказала психолог Республиканской психиатрической больницы Министерства здравоохранения Илаха Дадашева во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Психолог отметила, что также одной из причин является то, что ввиду какой-то проблемы ребенок находится в состоянии стресса: «Когда у детей бытовые проблемы в семье, то им бывает трудно сконцентрироваться на учебе. Родителям рекомендуется не обсуждать семейные споры в присутствии детей. Это может оказать негативное влияние на их психику».

Психолог также заметила, что «при наличии диагноза гиперактивность и дефицит внимания необходим комплексный подход к ребенку».

По ее словам, ввиду того, что это нейропсихологическая проблема, необходимо сначала провести неврологическое обследование, а затем психологическую коррекцию: «Если имеется нарушение поведения, которое невозможно скорректировать, то в обязательном порядке нужен пройти осмотр у детского психиатра. Также используются обследование у психолога и программы коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В это время используются привлекающие внимание игры и техники, иллюстрации и домашние задания. Иногда эти диагнозы также указывают на поведенческие расстройства».

И.Дадашева также отметила, что если не удается провести психологическую коррекцию нарушения поведения, то необходим осмотр ребенка у психиатра.