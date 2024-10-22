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Лондон и Париж укрепляют военный союз и создают современное оружие

16:35 114

Министр обороны Германии Борис Писториус подписал в Лондоне соглашение со своим английским коллегой Джоном Хили об укреплении военного сотрудничества и разработке современного оружия. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Писториус заверил, что союзники по НАТО полны решимости наращивать свои возможности в сфере обороны и сдерживания.

Согласно новому соглашению, на базе в Шотландии будут размещены немецкие противоподлодочные самолеты для патрулирования Северной Атлантики. Страны намерены тесно сотрудничать в защите подводных кабелей в Северном море.

Страны также отдадут приоритет разработке дальнобойного ударного оружия, радиус действия которого превысит радиус действия британских ракет Storm Shadow.

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