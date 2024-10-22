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«Карманы себе набили»: в России призвали экстрадировать Чубайса

16:53 1292

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, пишет РБК.

«Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал Володин. Такое предложение спикер Госдумы озвучил, критикуя реформу электроэнергетики, которую проводил Чубайс, предложив, в частности, исследовать заявления, предлагающие отдать эту отрасль частникам.

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — добавил Володин.

РАО «ЕЭС России» — энергокомпания, существовавшая с 1992-го по 2008 год. Компания была монополистом в сфере электроэнергетики, ее расформировали после того, как доступ к энергетическому рынку открыли частным компаниям.

Чубайс занимал пост председателя правления РАО «ЕЭС России» в 1998-2008 годах. Затем он возглавлял «Роснано», а также работал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Чубайс уехал из России после начала полномасштабной российско-украинской войны. В начале мая Чубайс открыл в Тель-Авивском университете Израиля «Центр российских исследований», который будет изучать историю России после 1991 года. Чубайс и его жена Авдотья Смирнова проживают в Израиле. Публично свой отъезд он никак не комментировал.

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