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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?
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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси

новые видео; haqqin.az с места событий; обновлено 18:08
18:08 1207

В центре Тбилиси через несколько часов начнется предвыборный митинг правящей партии «Грузинская мечта», сообщает haqqin.az.

Сторонники правящей партии собираются на проспекте Руставели. Полиция перекрыла улицы, стянула дополнительные силы.

Мэрия Тбилиси ранее сообщала, что до завершения мероприятия будет полностью запрещено движение на площади Свободы и проспекте Руставели.

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