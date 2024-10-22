Сторонники «Мечты» собираются в центре Тбилиси
18:08 1207
В центре Тбилиси через несколько часов начнется предвыборный митинг правящей партии «Грузинская мечта», сообщает haqqin.az.
Сторонники правящей партии собираются на проспекте Руставели. Полиция перекрыла улицы, стянула дополнительные силы.
Мэрия Тбилиси ранее сообщала, что до завершения мероприятия будет полностью запрещено движение на площади Свободы и проспекте Руставели.
October 23, 2024
October 23, 2024
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