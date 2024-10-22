Теракт в Анкаре: идут бои

В турецких соцсетях публикуют фотографию с заложниками террористов. По некоторым данным, атаку совершили боевики «Рабочей Партии Курдистана». На место происшествия прибыл спецназ, который ведет бой с террористами в здании TUSAŞ. pic.twitter.com/HN1EEOP1n5 — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 23, 2024

*** 18:19 Целая группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре на производственном объекте TUSAŞ. Предположительно, жертвами стали три человека, в том числе охранники предприятия, которые были на КПП, пишут турецкие СМИ. Группа подъехала к промышленному объекту на такси, после чего один подорвал взрывное устройство, а другие устроили стрельбу. Сообщается, что есть заложники. pic.twitter.com/WXmBZLlBoz — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 23, 2024

*** 17:40 Террорист-смертник проник на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAŞ, пишет Euronews. «Нам сказали, что это террористический акт, и что мы не должны покидать свои позиции», - цитирует телеканал источник. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил факт теракта на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş и заявил о погибших и раненых. «Террористическая атака была совершена против объекта Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», - написал министр в X (ранее Twitter).