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Теракт в Анкаре: идут бои

фото; видео; обновлено 18:31
18:31 3030

В турецких соцсетях публикуют фотографию с заложниками террористов. По некоторым данным, атаку совершили боевики «Рабочей Партии Курдистана».

На место происшествия прибыл спецназ, который ведет бой с террористами в здании TUSAŞ.

Кадры с заложниками

*** 18:19

Целая группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре на производственном объекте TUSAŞ. Предположительно, жертвами стали три человека, в том числе охранники предприятия, которые были на КПП, пишут турецкие СМИ.

Группа подъехала к промышленному объекту на такси, после чего один подорвал взрывное устройство, а другие устроили стрельбу.

Сообщается, что есть заложники.

*** 17:40

Террорист-смертник проник на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAŞ, пишет Euronews.

«Нам сказали, что это террористический акт, и что мы не должны покидать свои позиции», - цитирует телеканал источник.

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил факт теракта на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş и заявил о погибших и раненых.

«Террористическая атака была совершена против объекта Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», - написал министр в X (ранее Twitter).

* * * 17:21

В Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Отмечается, что в зоне происшествия была слышна стрельба. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. 

В то же время МВД Турции сообщает, что в результате теракта в Анкаре есть погибшие и раненые.

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