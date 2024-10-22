Теракт в Анкаре: идут бои
В турецких соцсетях публикуют фотографию с заложниками террористов. По некоторым данным, атаку совершили боевики «Рабочей Партии Курдистана».
На место происшествия прибыл спецназ, который ведет бой с террористами в здании TUSAŞ.
October 23, 2024
*** 18:19
Целая группа боевиков могла участвовать в теракте в Анкаре на производственном объекте TUSAŞ. Предположительно, жертвами стали три человека, в том числе охранники предприятия, которые были на КПП, пишут турецкие СМИ.
Группа подъехала к промышленному объекту на такси, после чего один подорвал взрывное устройство, а другие устроили стрельбу.
Сообщается, что есть заложники.
October 23, 2024
*** 17:40
Террорист-смертник проник на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAŞ, пишет Euronews.
«Нам сказали, что это террористический акт, и что мы не должны покидать свои позиции», - цитирует телеканал источник.
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил факт теракта на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş и заявил о погибших и раненых.
«Террористическая атака была совершена против объекта Tusaş в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», - написал министр в X (ранее Twitter).
* * * 17:21
В Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Отмечается, что в зоне происшествия была слышна стрельба. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
В то же время МВД Турции сообщает, что в результате теракта в Анкаре есть погибшие и раненые.