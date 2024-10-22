Южный Кавказ и Ближний Восток обсудят Путин и Пезешкиан

Президент РФ Владимир Путин предложил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану обсудить ситуацию в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, а также положение дел на Южном Кавказе.

«Продолжим сегодня обсуждение наиболее актуальных международных тем, включая драматическое развитие событий на Ближнем Востоке, положение дел в Сирии и Закавказье», - сказал он на переговорах с иранским президентом на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин отметил, что «подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают». «Нас объединяет стремление к формированию справедливого, многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН», - сказал президент РФ.