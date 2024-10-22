Баку и Мадрид вновь в споре за проведение финала футбольной Лиги чемпионов
Бакинский Олимпийский стадион претендует на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в сезоне 2026/27.
АФФА уведомила УЕФА, что Азербайджан заинтересован в проведении главного еврокубкового матча.
Конкурентом Баку является Мадрид и стадион "Метрополитано". До 19 марта 2025 года Азербайджан и Испания должны отправить в УЕФА окончательные заявки. Решение будет принято в мае следующего года.
Интересно, что Баку и Мадрид уже соперничали в борьбе за проведение финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Тогда победил Мадрид, а Баку получил право на организацию финала Лиги Европы.