Баку и Мадрид вновь в споре за проведение финала футбольной Лиги чемпионов

АФФА уведомила УЕФА, что Азербайджан заинтересован в проведении главного еврокубкового матча.

Конкурентом Баку является Мадрид и стадион "Метрополитано". До 19 марта 2025 года Азербайджан и Испания должны отправить в УЕФА окончательные заявки. Решение будет принято в мае следующего года.

Интересно, что Баку и Мадрид уже соперничали в борьбе за проведение финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. Тогда победил Мадрид, а Баку получил право на организацию финала Лиги Европы.