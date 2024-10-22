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Грузинская оппозиция свергнет правительство Иванишвили?

Асадов собрал министров из-за дождя

18:05 990

В Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание, посвященное вопросам последствия и устранения ущерба, вызванного нестабильными погодными условиями и интенсивными осадками в Баку и на Апшеронском полуострове в последние дни, а также предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В заседании приняли участие руководители соответствующих ведомств.

Али Асадов заявил, что наряду с объективной причиной - превышение нормы осадков, существуют и субъективные - неполноценная работа соответствующей инфраструктуры, приведшая к серьезным последствиям и потерям. Было отмечено, что в настоящее время принимаются необходимые меры для восстановления поврежденной инфраструктуры, окончательное решение будет принято после устранения последствий.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр внутренних дел Вилаят Эйвазов, председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов и другие выступили с докладами о последствиях непогоды.

Обсуждались также вопросы, касающиеся инфраструктуры Баку в целом. Были даны соответствующие поручения. Премьер-министр дал указания по устранению последствий погодных условий, полному расследованию и анализу причин, принятию краткосрочных и долгосрочных мер для предотвращения возможных природных катастроф в будущем, принятию неотложных шагов по приведению соответствующей инфраструктуры в полную готовность. Али Асадов заявил, что соответствующие ведомства несут ответственность за качественное и своевременное завершение всех предстоящих мероприятий.

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